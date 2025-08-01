AB'de Bir İlk! Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı

Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurdu. Slovenya, söz konusu kararı alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

AB'de Bir İlk! Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Slovenya, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’e karşı adımlar atmaya devam ediyor. Slovenya hükümeti, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurarak, söz konusu kararı alan ilk AB ülkesi oldu.

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya, İsrail ile silah ithalatını, ihracatını ve transit geçişini yasaklayan ilk Avrupa ülkesidir" ifadeleri kullanıldı. AB’nin iç anlaşmazlıklar ve bölünmüşlük nedeniyle bu konuda somut tedbirler alamaması nedeniyle bağımsız olarak hareket edildiğini aktaran hükümet, Gazze Şeridi’nde insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğine ve bu nedenle insanların öldüğüne dikkat çekti. Hükümet, Gazze için harekete geçmenin her sorumlu devletin görevi olduğu vurguladı.

Hükümet, ayrıca Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e askeri silah ve teçhizat ihracatı için herhangi bir izin vermediği belirtti.

İSRAİLLİ 2 BAKAN 'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLMİŞTİ

Slovenya, geçtiğimiz haftalarda AB ülkeleri arasında yine bir ilke imza atmış ve İsrailli 2 aşırı sağcı bakanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerinin yasaklamıştı. Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçlamıştı.

Öte yandan Haziran 2024'te Slovenya parlamentosu, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından Filistin devletini tanıyan bir kararnameyi kabul etmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Slovenya İsrail
Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Ralli Yarışında Facia! Araç Seyircilerin Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var Ralli Yarışında Facia! Araç Seyircilerin Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
Almanya'dan Filistin İçin Tarihi Çağrı Almanya'dan Filistin İçin Tarihi Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı!