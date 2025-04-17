Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Memişoğlu, "Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi bu sabah yaptığı açıklamada, "Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 1

BAKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok" dedi.

Memişoğlu şöyle konuştu:

"Pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi.

Hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca ekip arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız sayın hocam arz eder, bilgilendirir. Ama biz ziyaret ettik sayın kardeşiyle beraber. Uzaktan baktık. Duamızı ettik. Saygılar sunuyorum."

Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumunu Kızı AçıkladıSırrı Süreyya Önder'in Son Durumunu Kızı AçıkladıGüncel

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder İçin Yeni Açıklama: DireniyorDEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder İçin Yeni Açıklama: DireniyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder Hastane kalp krizi Kemal Memişoğlu
Son Güncelleme:
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Mamak'ta Bir Vicdansızlık Daha! Yavru Köpeklerin Çığlığı Yürek Dağladı: 'Zulmü Durdurun' Çağrısı Mamak'ta Bir Vicdansızlık Daha! Yavru Köpeklerin Çığlığı Yürek Dağladı
İstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' Kararı İstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı
Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Dokunanı Anında Yakıyor, Parçalansa Bile Büyük Risk Taşıyor Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Temas Edeni Anında Yakıyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak