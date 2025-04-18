Denizli’de LPG Dehşeti: Tamirhane Alev Aldı, 8 Kişi Yaralandı

Denizli’de bir LPG tamir atölyesinde meydana gelen patlama, can pazarına neden oldu. Gaz sızıntısının parlamasıyla çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

Denizli’de LPG Dehşeti: Tamirhane Alev Aldı, 8 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir LPG montaj ve tamir atölyesinde meydana gelen patlama, mahallede paniğe yol açtı. LPG tankı montajı ve onarımı yapan işyerinde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, tanktaki gaz sızıntısı faciaya neden oldu.

İddiaya göre, Çağlar İnal'a ait otomobilin LPG tankında onarım çalışması yapılırken fark edilmeyen bir gaz kaçağı oluştu. Ortama yayılan gaz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden parladı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangın, iş yerinde ve çevresinde bulunan 8 kişinin çeşitli yerlerinden yanarak yaralanmasına yol açtı.

Denizli’de LPG Dehşeti: Tamirhane Alev Aldı, 8 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sayesinde otomobildeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk belirlemelere göre, yaralıların sağlık durumları ağır değil ancak vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Mahalle sakinleri, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli denetimlerin artırılmasını istiyor.

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Kaynak: DHA

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