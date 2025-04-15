İstanbul'un Çete Kabusu Bitmiyor! Oto Galeriye Önce Tehdit Sonra Bombalı Saldırı

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir oto galeriye el bombalı saldırı düzenlendi. Galeride patlama meydana gelirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Öte yandan iş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce tehdit edildikleri öğrenildi.

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İstanbul'un Çete Kabusu Bitmiyor! Oto Galeriye Önce Tehdit Sonra Bombalı Saldırı

İstanbul Bağcılar’da 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, oto galeriye yaya şekilde geldi. Şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.’yi dışarıya çağırdıktan sonra oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı.

BİR AY ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞLER

Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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