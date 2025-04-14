İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Gözaltında
İstanbul'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Arnavutköy’de yolun karşısına geçen 12 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ö. yönetimindeki ticari araç, yabancı uyruklu Muhammed El İsa’ya (12) çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.
Sürücü A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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