İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Gözaltında

İstanbul Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ö. yönetimindeki ticari araç, yabancı uyruklu Muhammed El İsa’ya (12) çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

Sürücü A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA