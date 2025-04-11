İkitelli'de Korku Dolu Anlar... Bir Köşede Patlama Sesi Bir Köşede Yangın

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda yangın çıktı. Yürekleri ağza getiren yangın, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıkış sebebine ilişkin ise henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Yangın sonrasında çevrede patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Depo içinde çalışanlarının olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Yangına müdahale devam ediyor.

KURBANLIKLAR DA VAR

Öte yandan yangının meydana geldiği deponun çevresinde Kurban Bayramı için getirilen kurbanlıkların olduğu, hayvanların acil şekilde alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı da öne sürüldü. Yangın çevresinden gelen ilk görüntülerde araçlarında alevler içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA