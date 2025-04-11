İkitelli'de Korku Dolu Anlar... Bir Köşede Patlama Sesi Bir Köşede Yangın
İstanbul İkitelli'de kimya deposunda çıkan yangın büyük panik yarattı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale etmek için depo önüne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrası çevrede patlama sesleri duyulurken, bazı araçların alev içinde kaldığı bildirildi.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda yangın çıktı. Yürekleri ağza getiren yangın, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıkış sebebine ilişkin ise henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Yangın sonrasında çevrede patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Depo içinde çalışanlarının olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Yangına müdahale devam ediyor.
KURBANLIKLAR DA VAR
Öte yandan yangının meydana geldiği deponun çevresinde Kurban Bayramı için getirilen kurbanlıkların olduğu, hayvanların acil şekilde alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı da öne sürüldü. Yangın çevresinden gelen ilk görüntülerde araçlarında alevler içinde kaldığı görüldü.
Kaynak: İHA
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