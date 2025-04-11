Oscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori Eklendi

Onlarca ünlü oyuncu, müzisyen, yönetmen ve aktörü kariyerinin zirvesine taşıyan Oscar ödüllerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Oscar ödüllerine yeni bir kategori daha eklendi. İşte heyecanlandıran o yeni kategori…

Oscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori Eklendi

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, 97. kez sahiplerini bulmuş, törende katılan ünlü isimler şıklıklarıyla törene damga vurmuştu.

Hollywood'daki ikonik Dolby Theatre'da gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O’Brien üstlenmişti.

Oscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori Eklendi - Resim : 1

10 ADAYLIKLA DAMGA VURMUŞTU

Emilia Pérez ve The Brutalist adaylıklarıyla kategorileri domine ederken Wicked 10 adaylıkla onları takip etmişti. Demi Moore’un başrol aldığı merakla beklenen The Substance filmi ise 5 adaylık almıştı.

En İyi Yönetmen ödülünü Sean Baker, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Adrien Brody, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Mikey Madison, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Kieran Culkin, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Zoe Saldaña, En İyi Film ödülünü ise Anora almıştı.

Oscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori Eklendi - Resim : 2

YENİ DAL: DUBLÖR TASARIMI

Sinema dünyasını sallayan Oscar ödüllerine 'dublör tasarımı' dalında bir başarı ödülü daha eklendi. Akademi, 2028’de 100’üncü Akademi Ödülleri ile dublör tasarımı dalında bir başarı ödülü verileceğini açıkladı. Ödülün 2027 yılında vizyona giren filmleri kapsayacağı belirtildi.

'AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Akademi CEO’su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: Sinemanın ilk günlerinden itibaren dublör tasarımı, film yapımının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu teknik ve yaratıcı sanatçılarının yenilikçi çalışmalarını onurlandırmaktan gurur duyuyoruz ve bu önemli anı başarmalarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz.

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Kaynak: DHA

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