Kamyonet Şarampole Uçtu! 2 Yaralı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, daha önce benzer olayların sıkça yaşandığı Çelik rampasında meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Gölbaşı’na doğru seyreden Mesut Pamuk yönetimindeki 01 V 8463 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan Abdulkadir Pamuk ve Mesut Pamuk feci kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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