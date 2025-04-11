15 İlde 'Change' Operasyonu: 50 Şüpheliye Gözaltı!

Samsun merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Satır' adlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri 'change' yöntemiyle piyasaya sürdükleri tespit edilen 50 kişi yakalandı.

15 İlde 'Change' Operasyonu: 50 Şüpheliye Gözaltı!

Samsun merkezli 15 ilde düzenlenen 'Satır' kod adlı operasyonda, gümrük kaçağı araçları değişim (change) yöntemiyle piyasaya süren suç ağına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan araçların, yanmış veya ağır hasarlı araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilerek satışa sunulduğu belirlendi.

15 İlde 'Change' Operasyonu: 50 Şüpheliye Gözaltı! - Resim : 1

8 Nisan sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda sahte plaka, belge, dijital materyal ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından 20 kişi serbest bırakılırken, 30 kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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