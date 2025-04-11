Gaziantep'te Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç alev alarak küle döndü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

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Gaziantep'te Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı

İddiaya göre, İslahiye-Kilis karayolu üzerindeki Yolbaşı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Chevrolet marka otomobil ile Fiat marka hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarında alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri, morga götürüldü. Feci kazaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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