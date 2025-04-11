Şişli'de Sır Ölüm: İranlı Futbolcu Bodyguard Evinde Kanlar İçinde Bulundu

İran uyruklu futbolcu ve bodyguard 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, Şişli’de yaşadığı dairenin mutfağında ağzı ve burnu kanlar içinde ölü bulundu. Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulunduğu öğrenildi.

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Şişli'de Sır Ölüm: İranlı Futbolcu Bodyguard Evinde Kanlar İçinde Bulundu

Şişli’de gizemli ölüm akıllara durgunluk verdi. Bodyguard olarak çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olduğu öğrenilen 39 yaşındaki İranlı Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı evin mutfağında ölü bulundu.

Hashemi’nin gece saat 03.00 sıralarında iş çıkışı evine döndüğü öğrenildi. Kendisine uzun süre ulaşamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30), öğle saatlerinde Hashemi’nin evine gitti. Kapıyı çalan ancak yanıt alamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şişli'de Sır Ölüm: İranlı Futbolcu Bodyguard Evinde Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 1

MEYVE BIÇAĞI BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla daireye girdi. Hashemi, mutfakta yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Ağzı ve burnundan kan geldiği gözlenen Hashemi’nin göğsünde bir meyve bıçağı olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Hashemi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şişli'de Sır Ölüm: İranlı Futbolcu Bodyguard Evinde Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 2

DARP İZİ YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemede Hashemi’nin vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hashemi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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