Dikkat Çeken Seçim Anketi: Genç Seçmen Arasında CHP Zirvede

Ankara Araştırma ve Danışmanlık’ın 18-29 yaş grubunu baz alan son anketine göre, genç seçmenin tercihi CHP oldu. AKP iki, Zafer Partisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Dikkat Çeken Seçim Anketi: Genç Seçmen Arasında CHP Zirvede

Gençlerin siyasete bakışı değişiyor, dengeler yeniden şekilleniyor. Gençlere, "Yarın milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, CHP zirveyi göğüsledi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık’ın 4-8 Nisan tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirdiği ve 509 genç seçmenin katıldığı araştırmaya göre, CHP gençlerde açık ara birinci parti konumunda. Kararsızlar dağıtıldığında CHP’nin gençlerden aldığı oy oranı yüzde 33,9’a ulaşıyor. AKP ise bu yaş grubunda yüzde 18,6 ile ikinci sırada kalıyor.

Dikkat Çeken Seçim Anketi: Genç Seçmen Arasında CHP Zirvede - Resim : 1

Zafer Partisi'nin yüzde 15’lik oy oranıyla üçüncü sırada yer alması ise araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri. Bu oran, partinin genel seçmen kitlesindeki desteğinin çok üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor ve gençlerde ciddi bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

DEM Parti yüzde 9,6 ile dördüncü sırada yer alırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,2, İYİ Parti ve MHP ise yüzde 4,7’lik eşit oranlarla listede kendine yer buldu.

Dikkat Çeken Seçim Anketi: Genç Seçmen Arasında CHP Zirvede - Resim : 2

'SANDIĞA GİTMEM' DİYENLER

Anketin çarpıcı bir diğer yönü ise genç seçmendeki sandıktan uzaklaşma eğilimi. Katılımcıların yüzde 7,9’u oy kullanmayacağını belirtirken, yüzde 6,6’sı ise kararsız olduğunu ifade etti. Bu oran, her yedi gençten birinin henüz tercihini netleştirmediğini gösteriyor.

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