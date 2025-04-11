Cumhurbaşkanlığı Konvoyunda Kaza! 1'i Polis, 2 Can Kaybı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.

Saat 07.00 civarında gerçekleşen feci kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ve şoför Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı da derhal bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu. Acı haberi alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, heyetiyle birlikte kazanın yaşandığı noktaya geri döndü.

Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA-İHA