'Erken Seçim' Anketinden Dikkat Çeken Sonuç: Fark İkiye Katlandı

Türkiye siyaseti hareketli günlerden geçiyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından erken seçim bir kez daha gündeme geldi. Muhalefet, erken seçim çağrısı yapıyor. Peki, vatandaş ne düşünüyor?

ERKEN SEÇİM ANKETİ

Ankara Araştırma, gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara, "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65.2’si 'erken seçim olmalı' derken, yüzde 28.3'ü ise 'erken seçim yapılmamalı' dedi. Kararsızların oranı ise yüzde 6,5 oldu.

Ankete katılanlar partilerine göre de ayrıldı. Buna göre, AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğu erken seçim yapılmaması gerektiğini belirtirken, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi ve YRP seçmenleri yüzde 50'nin üzerinde erken seçime destek verdi.

Partilere göre erken seçime 'evet' diyenlerin oy oranları şöyle oldu:

AKP yüzde 19,2

CHP yüzde 91,3

MHP yüzde 18,3

İYİ Parti yüzde 72,5

DEM Parti yüzde 90,3

YRP yüzde 52,3

Zafer Partisi yüzde 92

Diğer yüzde 87,8

Partilere göre erken seçime 'hayır' diyenlerin oy oranları ise şöyle oldu:

AKP yüzde 73,1

CHP yüzde 5,7

MHP yüzde 71,7

İYİ Parti yüzde 11,3

DEM Parti yüzde 6,5

YRP yüzde 38,5

Zafer Partisi yüzde 4

Diğer yüzde 6,1

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, şubat ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti. Görüşmeden önce açıklama yapan Özel, "Var mı şimdi anket konuşan AK Partili? Bütün anketlerde CHP, Türkiye’nin birinci partisi. Yani Erdoğan’la da gelseler kazanacağız, Erdoğan’sız da gelseler kazanacağız. Bizim acilen hem emeklileri, hem emekçileri, hem gençleri, hem işsizleri bu iktidardan kurtarmak için bir seçim sandığına ihtiyacımız var. Bizim meselemiz erken seçim ve derhal seçimdir. Erken seçimin adayı da erken açıklanır arkadaşlar. Derhal seçiminde adayı derhal açıklanır” ifadelerini kullanmıştı. Üçlü zirvenin ardından ise CHP ön seçim yapma kararı almıştı. Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını duyurmuştu. Böylece CHP'nin ön seçimde tek adayı Ekrem İmamoğlu olmuştu.

Bu gelişmelerden 1 ay sonra, 19 Mart'ta İmamoğlu evinden gözaltına alınmıştı. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından 23 Mart'ta, CHP'nin ön seçimiyle aynı gün, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 1 milyon 600 binden fazla CHP üyesinin Ekrem İmamoğlu için oy vermesinin yanı sıra 14 milyona yakın kişi ise 'dayanışma oyu' vermişti.