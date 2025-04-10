CHP'den 'İklim Kanunu' Teklifine Tepki

Açıklandığı günden beri birçok yönden eleştirilen İklim Kanunu teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Uzun yıllardır tüm dünyada gündemde olan, ülkelerin mücadele çalışmaları konusunda öncelik verdiği iklim krizine yönelik getirilmek istendiği söylenen kanun teklifi hakkında CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de konuştu.

Teklifin şu andaki haliyle iklim kriziyle mücadele kanunu olmadığını, tam aksine iklim değiştirme kanunu olduğunu savunan CHP'li vekil, bir şirketin olduğundan daha çevreci şekilde pazarlanması anlamına gelen “greenwashing” yani “yeşil aklama” terimini işaret ederek iktidarın amacının iklim kriziyle mücadele olmadığını vurgulayarak şirketlere “bedelini öde ve kirlet” sistemi getireceğini ifade etti.

'SADECE ŞİRKETLERİN YARARINA'

Jale Nur Süllü, teklifteki maddelerle temel ilkeler arasında büyük oranda doku uyuşmazlığı bulunduğunu belirterek "Eşitlik, iklim adaleti ve adil geçiş gibi kavramlar maddelerde karşılık bulmuyor. Sürdürülebilirlikten bahsediliyor olsa da bu sadece şirket karlarının korunmasına yönelik, toplumsal adaletin sağlanmasına yönelik ise hiçbir sorumlulukları yok" dedi.

EMİSYON ARTIŞI DEVAM EDECEK

Türkiye’nin sera gazı salımlarındaki artıştan bahseden Süllü, "2002 yılında 292,5 milyon ton olan sera gazı salımımız, 2022’de 558,3 milyon tona çıktı. AK Parti’nin iklimi değiştirme politikalarıyla bu durum yaşandı. 2053 net sıfır hedefi emisyonları azaltmayacak aksine artıracak. 2038 yılında 2022’ye göre yaklaşık yüzde 33 artış bekleniyor" diye konuştu.

'GÖZ BOYAMAYIN'

Eskişehir’deki çevresel sorunları işaret eden Jale Nur Süllü, "Sakarya Vadisi’nde Cengiz Holding’in altın gümüş madeni projesi sebebiyle halkın katılım toplantısında kamu yetkilileri şirket yetkilisi gibi davranıyor. Milletvekillerine söylüyorum, bu ‘greenwashing’ ile göz boyamaya ortak olmayın, iklimi değiştiren bu kanun teklifini yasalaştırmayın" ifadelerini kullandı.

İKLİM KRİZİ NEDİR?

İklim krizi; dünyadaki iklim koşullarında meydana gelen olumsuz yönünde değişimler ve meydana getirdiği zararlı sonuçların bütünüdür. İklim krizi, çevresel kirlilik ve küresel ısınma gibi hayati problemlerle yakından ilişkilidir.