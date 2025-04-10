BEŞTEPE'DE TARİHİ TEMAS! 1 Saat 25 Dakika Sürdü... Cumhurbaşkanı-DEM Parti Zirvesinden Kareler...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı. Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Hemen ardından terör örgütü PKK da ateşkes ilan etti.

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam etmişti. Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart'taki AKP grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorusuna "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt vermişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'randevu' çıkışı sonrası son açıklama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünkü grup toplantısında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşme için bugünü işaret etti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMA

Tarihi görüşme bugün Beştepe'de gerçekleşiyor. Görüşme öncesi DEM Parti heyeti açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder, "Sayın cumhurbaşkanını bilgilendireceğiz. Bundan sonrasına ilişkin önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem de barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" dedi.

"Tarihi görüşme diyebilir miyiz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz öyle iddialı laflar kullanmıyoruz. Onlar halkın takdiri. Biz süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık. Herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye."

'CUMHURBAŞKANI İLE İLK DEFA...'

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Hem muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla hem İmralı'da sayın Öcalan ile ama aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle de birçok görüşme yaptık. Bugün sayın cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız. Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Çünkü sayın cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılmasına gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun. Barışa vesile olsun" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILABİLİR

"Görüşmeden sonra bir açıklama olacak mı?" sorusuna ise "Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye yanıt verdiler.

13 YIL SONRA... TARİHİ TEMAS BEŞTEPE'DE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti ve görüşme başladı. 13 yılın ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde bir araya gelmişti.

İLK KARELER...

Görüşmeden ilk kareler geldi. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da katıldığı görüldü.

İşte o kareler...

GÖRÜŞME 1 SAAT 25 DAKİKA SÜRDÜ

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşen heyette yer alan İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşması yönündeki çağrısından sonra yeniden gündeme oturmuştu.

DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bir süredir Abdullah Öcalan'la görüşmek için resmi kurumlarla temas halindeydi. Öcalan, Ağustos 2024'te Adalet Bakanlığı’na başvurarak görüşme talebinde bulunmuştu.

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın ilettiği mesajda Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin teklifine verdiği yanıtta, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” sözlerini sarf ederek iktidara bir mesaj vermişti.

Bahçeli, 26 Kasım Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHP grubundan yaklaşık 2 saat sonra Meclis grup kürsüsüne çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın” yanıtını vermiş ve ardından da Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamalarda genellikle 'müsait bir zaman' vurgusu yapmış son açıklamasında da bütçe görüşmeleri sonrasına işaret etmişti.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ardından 27 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Önder ve Buldan'ın görüşme için sabah saatlerinde İmralı Cezaevi'ne gittiği, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama yapılmamış ve dün yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtilmişti.

İmralı'da dün görüşme yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaparak, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamada, Öcalan'ın, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmenin aciliyet kazandığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleriyle pozitif adım ve çağrı yapmaya hazır olduğuna yönelik sözlerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilmişti.

İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamaya göre Öcalan da, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanmıştı. Öcalan yine, “Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye konuşmuştu.

Ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denilmişti:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

DEM Parti, tüm bu süreçlerin ardından siyasi partilerle kritik temaslarda bulunmuştu. DEM Parti heyeti; AKP, MHP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisiyle görüşmüştü.

DEM Parti'den son yapılan açıklamada ise "Oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz" denilmişti.

Son görüşmeler ise HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile yapılmıştı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinden sürece ilişkin yapılan son yazılı açıklamada, "Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur" denilmişti.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, 27 Şubat'ta üçüncü kez İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası beklenen açıklama gelmiş ve terör örgütü PKK lideri Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı sonrası terör örgütü PKK da ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. DEM Parti'nin İmralı heyeti de bu tarihi çağrı sonrası siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine bir dizi ziyaretler düzenlemişti.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt vermişti.