İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Destek! 'Bırakın Gazetecileri'

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bu sabah gözaltına alınmasına CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da tepki geldi. İmamoğlu, iktidarın korktuğunu belirterek, "Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri" dedi.

İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Destek! 'Bırakın Gazetecileri'

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla gözaltına alınması ülke gündemine yerleşti. Sosyal medyadan olayla ilgili tepkiler gelirken, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Silivri Cezaevi'nde tutulan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, açıklanan gözaltı gerekçesinin doğru olmadığı ifade edildi.

İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Destek! 'Bırakın Gazetecileri' - Resim : 1

'ELİNİZ AYAĞINIZ BİRBİRİNE DOLANDI'

İmamoğlu'nun paylaşımında, Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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