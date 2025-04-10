DEVA Partisi'nden 10 Nisan Polis Günü Mesajı

DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Türk Emniyet Teşkilatının 180 yıldır halkın güvenliği için gece gündüz demeden, her türlü hava şartlarında ve afet koşullarında fedakarca görev yaptığını ifade eden Karal, polislerin omuzlarında yalnızca üniforma değil; ülkenin huzur sorumluluğu ve toplumun adalet duygusu da taşıdıklarını belirtti.

‘POLİSLERİN HAKLARI VERİLMELİ’

Vatandaşların güven ve huzur içinde yaşayabilmesinin teminatının emniyet teşkilatı olduğunu dile getiren Karal, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sadece teşekkür etmekle yetinmek istemediklerini belirterek, haklarının da teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Karal, polislerin görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için adil çalışma koşullarına, huzurlu görev ortamına ve insanca yaşam hakkına sahip olmaları gerektiğine inandıklarını belirtti.

Pek çok polis memurunun günümüz koşullarında uzun ve düzensiz mesai saatleriyle çalıştıklarını, karşılığını alamadıkları fazla mesailer yaptıklarını, yer yer keyfiyete varacak seviyede disiplin uygulamalarına maruz kaldıklarını ve kimi noktalarda da mobbinge maruz kaldıklarını dile getiren Karal, bu sebeple polislerin gerçek sorunlarını dile getirmeyi ve haklı taleplerini savunmayı bir borç bildiklerini söyledi.

Karal, güvenliğin teminatı olan polis memurlarının, aynı zamanda güvenceye en çok ihtiyaç duyan insanlar olduklarını da belirtti.

‘HAKLARINI BİLEN VE HAKKA RİYAET EDEN BİR GÜVENLİK MİMARİSİ’

Karal, açıklamasının devamında polislerin görevini yerine getirirken insan haklarına, hukuk devletine ve adalet ilkelerine sadakatle bağlı kalmasının, vatandaşların güvenine olan inancı pekiştireceğini belirterek, “Güçlü bir devlet ancak gücünü hukuktan alan bir güvenlik teşkilatıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Güvenlik gücünün otoritesinin hukuktan ayrıştığında devlet ile vatandaş arasındaki güven hattının zarar göreceğini belirten Karal, kendi arzularının hem haklarını bilen hem hakka riayet eden bir polis profiliyle adaleti merkeze alan bir güvenlik mimarisi inşa etmek olduğunu söyledi.

‘ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE ŞÜKRAN’

Karal, görevi başında şehit olan kahraman polisleri rahmet ve minnetle anarken; gazilere şükranlarını iletti. Karal, açıklamasını “Görevine devam eden tüm polislerimize sağlık, huzur ve başarı diliyor, tüm emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü’nü canı gönülden kutluyorum” ifadeleriyle noktaladı.