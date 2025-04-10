CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Yeni Perde! MASAK Raporu Ortaya Çıktı: İşte İddiaları Çürüten Sonuç...

CHP'nin 'şaibe' suçlaması yöneltilen 38. kurultayına ilişkin iktidara yakın gazetelerin ortaya attığı 4 döviz bürosundan 50 milyon doların delegelere dağıtıldığı iddiasını MASAK raporu çürüttü. İşte MASAK raporunun sonucu...

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CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Yeni Perde! MASAK Raporu Ortaya Çıktı: İşte İddiaları Çürüten Sonuç...

CHP'nin 38. kurultayına yönelik başlatılan 'şaibe' soruşturmasındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporu ortaya çıktı. İktidara yakın gazeteler 'şaibeli kurultay' için 4 döviz bürosundan 50 milyon doların delegelere dağıtıldığını iddia etti. Bu iddialar, soruşturma dosyasına da girdi. İktidara yakın gazeteler, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda "Bazı delege ve milletvekillerinin hesaplarında olağan dışı hareketler gerçekleştiği belirlendi" denildiği iddiasını yazdı.

MASAK RAPORUNDAN NE ÇIKTI?

Nefes yazarı Aytunç Erkin, iktidara yakın medya kuruluşlarının sık sık dile getirdiği iddialardaki MASAK raporunu inceledi. Bahsi geçen rapor 19 Mart tarihli... MASAK'tan talep edilen ise 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasını kapsayacak şekilde, şahısların kendisi arasındaki para transfer ilişkisi, mal edinimleri vb. gibi tüm hususlar dikkate alınarak bir rapor hazırlanmasıydı.

MASAK, aralarında gazeteci, iş insanı ve delegelerden oluşan 55, döviz büroları yetkililerinden oluşan 10 kişi ve döviz büroları olan 4 tüzel kişi hakkında araştırma yaptı. MASAK raporunun sonuç bölümünde ise şu yer aldı:

"... 55 kişi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26.02.2025 tarih ve 2024/5366 Soruşturma sayılı yazı ve ekinde bildirilen 10 gerçek ve 4 tüzel kişi aralarında gerçekleşen para transferleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir para transferi kaydına rastlanılmamıştır."

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Kaynak: Nefes gazetesi

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