CHP Lideri Özgür Özel Silivri'de! İmamoğlu ve Diğer Başkanları Ziyaret Ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturmalar kapsamında, 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor.
Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret ediyor.
Özel'in Silivri'de tutuklu diğer CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etmesi bekleniyor.
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Kaynak: Haber Merkezi
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