Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özgür Özel'in MASAK İddiaları İçin Harekete Geçiyor

Hazine ve Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasında dile getirdiği iddialar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır.

Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz.

Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP'nin 31. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili flaş bir iddiada bulundu. Şimşek'in İBB'ye yönelik soruşturmada hazırlanan MASAK raporu için baskı yaptığını belirten Özel, "Yurt dışı yasağı olan TÜSİAD yöneticilerine Euro Chambres davetinde soruyorlar ne suç işlemişler diye; hükümeti eleştirmiş diyorlar. Mehmet Şimşek o insanları ikna edip para bulmaya çalışıyor. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi