Aydın'da Şüpheli Valiz Alarmı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüpheli bir valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Valizin minibüsten düştüğü tespit edildi.

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Aydın'da Şüpheli Valiz Alarmı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kavşak içinde bulunan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirirken, valizin minibüsten düştüğünün tespit edilmesinin ardından patlatılmadan sahibine ulaşılan valizden kişisel eşyalar çıktı.

Efeler ilçesi Yenidörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevredeki vatandaşlar kavşak içerisine bırakılmış şüpheli bir valiz gördü. Şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BOMBA EKİBİ PATLATTI

Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizin fünye yardımıyla patlatılması için hazırlıklarına başladı.

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Yapılan incelemeler esnasında valizin bir şehiriçi minibüsünden düştüğü tespit edildi. Sahibine ulaşılmasının ardından şüpheli valiz patlatılmazken, içinden kıyafet gibi kişisel eşyalar çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması vatandaşlara derin nefes aldırırken, şüpheli valiz olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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