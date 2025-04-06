Doğaseverlerden Tuz Gölü İçin Yeni Adım, 5 Bin Fidan Dikildi

Aksaray'da Tuz Gölü çevresine taşınan 5 bin fidanın dikimi doğaseverler tarafından gerçekleştirildi.

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Doğaseverlerden Tuz Gölü İçin Yeni Adım, 5 Bin Fidan Dikildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla at arabasıyla bölgeye taşıdıkları 5 bin fidanın dikimini yaptı.

"Hedefimiz 10 bin fidan" sloganıyla yola çıkan doğaseverler, gerekli izinleri alarak gerçekleştirdikleri fidan dikiminde zorlu arazi şartlarına rağmen büyük özveri gösterdi.

Fidanlar geleneksel yöntemlerle at arabasıyla taşınarak, Tuz Gölü çevresine ulaştırıldıktan sonra doğaseverler tarafından dikildi.

Girişimin öncülerinden olan doğasever Ahmet Sanlav AA muhabirine, bölgede 5 bin fidanın dikildiğini, hedeflerinin 10 bin fidan olduğunu söyledi.

Oluşturulacak hatıra ormanının, bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlamasına ve çevre bilincinin artmasına yardımcı olmasını beklediklerini belirten Sanlav, şöyle konuştu:

“Aksaray Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay’ın desteğiyle gerekli yerlerden izinleri aldık. Bu izinler doğrultusunda arkadaşlarla toparlanarak Tuz Gölü'nün çevresini yeşillendirmek istedik. Bizler, Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran, doğaya gönül vermiş insanlarız. Bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatmak, aynı zamanda doğaya bir nefes olmak istedik. Kendi imkanlarımızla 5 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, burayı şehitlerimiz ve gazilerimiz adına kalıcı bir hatıra ormanına dönüştürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun başlattığı 68 bin fidan seferberliğinden de destek bekliyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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