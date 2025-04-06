Narin Güran’ın Yürek Yakan Son Doğum Günü Videosu Ortaya Çıktı, Mumları Üfledi İlk Ona Sarıldı

Ölümü Türkiye’nin yüreğini yakan minik Narin’in ortaya çıkan son doğum günü görüntüleri bir kez daha yürekleri dağladı. Narin Güran’ın 8’inci doğum gününde anne ve babasına sarıldığı anlar ve mutluluğu kameralara yansıdı.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024'te günü kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra çuval içinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın son doğum günü kutlamasına ait videosu ortaya çıktı.

Narin Güran’ın Yürek Yakan Son Doğum Günü Videosu Ortaya Çıktı, Mumları Üfledi İlk Ona Sarıldı - Resim : 1

Minik Narin’in evde ailesi tarafından yapılan kutlamada pastasının üstündeki mumları üflediği, sonra annesi Yüksel Güran’a ve babası Arif’e sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Narin’in annesinin kızına ‘Kurban olurum sana’ diye seslenerek sarıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Narin'in ölümüne ilişkin davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: DHA

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