CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü: Özgür Özel ve İki İsim Yarışacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partiye kayyum atanmasının önüne geçmek amacıyla aldığı karar doğrultusunda 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Pazar Ankara’da düzenliyor.

CHP lideri Özgür Özel, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay’da delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmanın partiyi kayyum riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirterek, bu riski ortadan kaldırmak amacıyla olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

10.20 ÖZEL'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

CHP Genel Başkanı ve CHP 21. Olağanüstü Kurultayı Genel Başkan Adayı Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Bu kurultay yapılamasın diye bir cuma akşam üstü 16.59'da kayyum tebliğ etmek üzere kurulan kumpası boşa çıkarıp, bu kurultay yapılamasın diye arena salonuna cevap süresini bekletip kurultay ilanını boşa çıkarmaya çalışıp, bu kurultay yapılamasın diye yıllar önce kendi onayladıkları tüzüğe rağmen sabah tam 10.00'da hazirun olmazsa kurultayı yaptırmayız, iptal ederiz hesaplarını boşa çıkarıp 81 ilden, 973 ilçeden bir pazar sabahı buraya gelip tertemiz iradelerini lekelemeye çalışan kumpasçılara karşı CHP'nin tarihini, bugününü, yarınını, iradesini ve geleceğe yönelik olarak bu ülkenin teminatı olduğunun gerçekliğini tüm Türkiye'ye gösteren canım arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz."

İMAMOĞLU'NA SELAM GÖNDERDİ

"Silivri'de yatan yiğidim aslanıma, İstanbul'un seçilmiş başkanına, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba"

10.15 ESKİ GENEL BAŞKANLAR SALONDA

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ancak katılım için davet olursa değerlendirebileceğini açıklayan eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil önceki dönem genel başkanlar da kurultaya katılım gösterdi.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile sarıldıhttps://t.co/6IIW3PPTVx pic.twitter.com/mAFs55h3DJ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 6, 2025

10.12 DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU

Olağanüstü kurultayın Divan Başkanı olarak delegelerin oyları ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

10.00 ÖZGÜR ÖZEL SALONA GELDİ

CHP Lideri Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultayının yapılacağı salona geldi. Partililer ile tokalaşan Özel, önceki genel başkanları ile de selamlaştı.

09.59 İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin olağanüstü kurultayı nedeniyle X hesabından bir paylaşım yaptı: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor.



Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2025

09.00 SALON DOLMAYA BAŞLADI

Saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan kurultayın düzenlendiği Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne partililer gelmeye başladı.

Salonda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı.

3 ADAY YARIŞACAK

Kurultayda mevcut Genel Başkan Özgür Özel yeniden aday olurken, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eski milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için yarışacak isimler arasında yer alacak.

Toplam 1368 kayıtlı delegenin oy kullanacağı kurultayda, genel başkanın yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

KURULTAYDA MİTİNG HAVASI

Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultayın sloganı ise, kayyum uygulamalarına karşı bir duruş olarak "İrade milletindir" şeklinde belirlendi. Özgür Özel’in kurultayı bir miting havasında gerçekleştirmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NDAN DELEGELERE MEKTUP

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN ALTERNATİF HAMLE

CHP'nin yaklaşan kurultayında esas rekabetin Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması bekleniyor. Parti yönetimi, PM üyelerinin belirlenmesinde tüm adayların yer aldığı "çarşaf liste" yöntemini uygulama kararı aldı. Bu sistemle, koşulları sağlayan her partili aday olabilecek, delegeler de tercihlerini bu geniş listeden yapacak.

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendi öncelik verdiği isimleri içeren bir "anahtar liste" hazırlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Resmi bir belge niteliği taşımayan bu liste, delegelere seçimde yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacak.

31 Mart yerel seçimlerindeki başarının ardından, Özel’in Parti Meclisi’nde köklü bir değişime gitmeyeceği, ancak bazı deneyimli isimleri yönetime dahil etmeyi planladığı belirtiliyor. Parti içindeki farklı görüşlerin temsiline de dikkat edileceği, bu doğrultuda dengeli bir liste hazırlanabileceği konuşuluyor.

Genel başkanlığa aday çıkarmayan iç muhalefet ise Parti Meclisi üzerinden etkili olmaya çalışıyor. Bazı milletvekillerinin, genel merkeze karşı ya ortak bir listeyle çıkmayı ya da bireysel adaylıklarla Özel’in listesine karşı başarı sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz kurultayda Özel’e karşı liste hazırlayan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın da bu kurultayda “denge ve dayanışma” adını taşıyan bir alternatif listeyle sahneye çıkacağı öğrenildi.

'GÖLGE KABİNE'DE İMAMOĞLU DETAYI

Kurultayın ardından Özgür Özel’in yeni Parti Meclisi içinden Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirlemesi bekleniyor. 38. Olağan Kurultay sonrası oluşturulan MYK, 24 üyeye çıkarılmış, bunların 18’i “gölge kabine” olarak ilan edilmişti. Kalan 6 üye ise doğrudan parti işleyişinden sorumlu görevlerde bulunuyor.

Ancak yaklaşan olağanüstü kurultay sonrası bu yapıda değişikliğe gidilebileceği, gölge kabinenin artık MYK içinden değil, daha çok cumhurbaşkanı adayının kampanya sürecine odaklı bir yapı şeklinde oluşturulabileceği konuşuluyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanan Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığına yönelik çalışma ofisleri kuracağını açıklaması da bu dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor. Parti kulislerinde, gölge kabinenin İmamoğlu’nun stratejik tercihleri doğrultusunda şekilleneceği ve seçim sürecinde aktif bir rol üstleneceği ifade ediliyor.

TUNÇ SOYER PM ADAYI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Parti Meclisi (PM) için aday olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "30 yıldan fazladır emek verdiğim CHP için her zaman nasıl çalıştıysam, Parti Meclisinde de canla, başla, aşkla çalışacağım" dedi.





Kaynak: Haber Merkezi