İstanbul'da İkinci ABD-Rusya Görüşmesi: Kritik Zirve Başladı

Yabancı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi bugün 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda başladı.

Görüşme için Rus heyeti konsolosluğa 09.27'de, ABD heyeti ise 09.44'te giriş yaptı. Taraflar, ilk görüşmelerini 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait Arnavutköy'deki rezidansta gerçekleştirmişti.

HEYETLERE KİMLER BAŞKANLIK EDİYOR?

Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlaması öngörülen Aleksandr Darçiyev, başkanlık ediyor.

ABD heyetinin başında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını ifade etmişti.

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MASADA HANGİ MADDELER VAR?

Rus haber ajansı TASS kaynakları, bugün masaya gelecek konular arasında ABD tarafından el konulan Rusya'ya ait diplomatik mülklerin iade edilmesi, diplomatik seyahat özgürlükleri, vize ve finansal kısıtlamaların kaldırılma olasılığı ile iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların başlatılması gibi birden fazla konun olduğunu belirtti.

ABD tarafı da görüşmenin gündemleri arasında Ukrayna'nın olmadığını kesin bir dille ifade ediyor.

İLK GÖRÜŞME RİYAD'DA GERÇEKLEŞTİ

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk ülke arasında ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir görüşme gerçekleşmiş; görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıklar masaya yatırılmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME İSTANBUL’DA

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında düzenlemişti.

Arnavutköy’de gerçekleşen zirve yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Kaynak: AA-DHA-İHA