Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soykan ve Ağırel'in evlerinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına ilişkin açıklama yapan gazeteci Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, "Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA