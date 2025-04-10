29 İl İçin 'Sarı', 2 İl İçin 'Turuncu' Alarm! Sağanak ve Fırtına Fena Vuracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 ilde sarı, Van ve Hakkari’de ise turuncu kodlu yağış uyarısında bulundu.

AFAD’ın açıklamasına göre, bugün Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Elazığ ve Hatay çevrelerinde de hava koşulları olumsuz etkisini gösterecek.

İç Anadolu’nun doğusunda, özellikle Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Akşam saatlerinde bu yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesi öngörülüyor.

Perşembe sabahına kadar Niğde genelinde, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ ALARMDA!

Çarşamba sabahından itibaren Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Özellikle Ordu, Tokat'ın kuzeyi ve doğusu, öğleden sonra ise Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERE UYARI YAPILDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 29 ilde sarı, Van ve Hakkari’de ise turuncu kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı: Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak.

Bu illerdeki valiliklere bilgi verildi, vatandaşlara da SMS yoluyla uyarı gönderildi.

AFAD'DAN HAYATİ UYARI

AFAD, sel, su baskını, yıldırım, fırtına, hortum, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile çığ riski gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Kaynak: AA