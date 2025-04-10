Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yapılan rektör atamaları ise şu şekilde:

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin,
  • Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu,
  • Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın,
  • Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir,
  • Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay,
  • Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş,
  • Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç,
  • Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız,
  • Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep,
  • Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak,
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman,
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun,
  • Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mahmud Güngör atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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