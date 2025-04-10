Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçilikleri değişti.

Buna göre, Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne Mehmet Poroy, İrlanda Cumhuriyeti'ne Esra Cankorur, Burkina Faso'ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Bosna-Hersek'e Emin Akseki atandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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