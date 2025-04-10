Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na Önemli Atamalar
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine yönelik yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÖKSEL AŞAN BAŞDANIŞMANLIĞA ATANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göksel Aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Aşan 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı görevindeydi.
Kaynak: Haber Merkezi
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