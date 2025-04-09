İptal Başvurusu Yapılmıştı… CHP’nin Olağanüstü Kurultayı Hakkında Karar

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü 'İrade Milletindir' kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

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İptal Başvurusu Yapılmıştı… CHP’nin Olağanüstü Kurultayı Hakkında Karar

CHP'li akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, partisinin 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Çiftçi dilekçesinde, kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini ileri sürmüştü. Kurultaya katılmak ve Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen partililerin fiziksel engellemelerle karşılaştığını, kendisinin de saatlerce bina dışına alınmadığını, başvuru süreci sırasında ise gerekli imzaları toplamakta zorluk yaşadığını iddia etmişti. Başvurusunu zamanında yapmasına rağmen Kurultay alanına giremediğini savunan Çiftçi, bu nedenle siyasi haklarının engellendiğini vurgulamıştı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Kaynak: ANKA

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