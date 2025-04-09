Hakan Fidan'dan Net Mesajlar! ABD'ye 'Netanyahu' Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Suriye'de hiçbir ülkeyle çatışma niyetimiz yok" diyen Bakan Fidan, "Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeyle açıktan saldırmayız. Başka bir ülkeyle ilgili konuya geldiğimiz zaman da orada istikrarsızlık çıkmaması önemli. Komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak, zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa orada biz buna seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik bir çerçeve çizilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Gazze'yi esas alan bir Ortadoğu perspektifine baktığımızda ABD'nin Netanyahu'ya tabiri caizse ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor. Trump iktidara gelirken hem Filistin, hem Ukrayna'da savaşları sonlandırmayı vaat ederek geldi. Hem Ukrayna'da hız kazandı hem de Gazze'de bir adım attı, umarım ikincisi de gelir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerine de değinen Bakan Fidan, "Trump Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor. İyi ilişkileri var" diyerek iki liderin en kısa sürede görüşeceğini ifade etti.

CNN Türk'te konuşan Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'SURİYE'DE KİMSEYLE ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK'

"Suriye bağımsız bir ülke ve yeni bir Suriye ile karşı karşıyayız. Bizim bölge ülkeleriyle bir araya gelerek kurduğumuz platform, güvenlik sorunlarını mercek altına alan bu platform çok işe yarıyor. İsrail'in bölgedeki emellerini kullanarak Suriye'de karmaşa çıkarması kabul edilebilir değil. Türkiye olarak, Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Milli güvenliği tehdit edecek bir iç karışıklığa maruz kalmasını izleyemeyiz. Sadece bakmakla yetinmeyiz. Türkiye olarak ön alıcı tedbirlerle daha başlamadan sorunu sönümlendirmemiz gerekiyor. Suriye ile bizim birçok alanda iş birliğimiz var. Her şey çok yeni başlıyor. Birçok alanda atılması gereken adımlar var. Suriye, Türkiye'nin desteğiyle birçok sorunların üzerinden gelme niyetinde. Bunu da bölgedeki ülkeler biliyor. Belli miktar güvenlik iş birliği olur, terörle mücadeleyi bölgesel sorun ilan ettik.

ABD'YE 'AYAR VERİN' ÇAĞRISI

Suriye'nin ihtiyacı olan birçok alanda Türkiye'nin destek vermesi doğaldır. Suriye bölgesel bir anlaşma yapmak isterse kendilerinin bileceği bir iştir. Kendi güvenlik değerlendirmelerimize ikili işbirliğimize hizmet edecek her konuya açığız. İsrail, son 4 aydır sistemli şekilde Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği günden itibaren düzenli ordunun kullanacağı ne kadar hava üssü varsa hepsini tahribat ediyor. Sistemli şekilde yapıldığını görüyoruz. Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Bize etkisi dokunacak bir istikrarsızlık alanı oluşuyorsa, biz sessiz kalamayız. Adımlarımızı atarız. Gazze'yi esas alan bir Ortadoğu perspektifine baktığımızda ABD'nin Netanyahu'ya tabiri caizse ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor. Trump iktidara gelirken hem Filistin, hem Ukrayna'da savaşları sonlandırmayı vaat ederek geldi. Hem Ukrayna'da hız kazandı hem de Gazze'de bir adım attı, umarım ikincisi de gelir. İsrail'e bir çerçeve çizilmesi gerekiyor.

ERDOĞAN İLE TRUMP NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Bizim Suriye'de vatandaş olarak kaybımız yok. 8 Aralık'tan itibaren alt yapı ve üs yapı düzenli orduya ait vuruluyor. Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri duruşları önemli. Trump, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor. Cumhurbaşkanımızla kendisi arasında özdeşlik kuruyor. Bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu başarılar, küresel lider oluşu, Trump gibi gerçek liderlik hususunda hassasiyet gösteren biri için örnek oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın da kendisine yönelik teveccühü var. Liderlerin irade beyan ettiği bir konu. Ne zaman ve nerede olacağını şu an konuşuyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşecek."

'PKK'DAN ÇAĞRIYA UYMASINI BEKLİYORUZ'

Her şey kamuoyunu önünde cereyan ediyor. Çağrı yapıldı. Bu çağrıya uyulmasını bekliyoruz. Biz devlet olarak hiçbir zaman için kendi güvenliğimizi başkasının ne karar alıp almayacağına bırakmayız. Kurumlarımız bu yönde çalışıyorlar. Bunlar olayları sulhla çözme fırsatı olur. Biz bunu tercih ederiz ama bu olmuyor diye de kendi kabiliyetlerimizi kullanmaktan geri durmayız. Bu konuyu çok detaylı konuşmak istemiyorum. MİT'i 13 yıl yönetmiş birisiyim, 2 yıldır da Dışişleri Bakanıyım. Bu konuya çok girmek istemiyorum. Siyaset merak için tartışılmamalı. Geçtiğimiz sefer de örgüt talimat almıştı. Örgütün dış ülkelerden aldığı talimat yöneticisinden aldığı talimatın önüne geçti. Bu ihtimal tabii ki şimdi de var. Ama dediğim gibi çağrı sürecini bekleyip görelim."

Kaynak: CNN Türk