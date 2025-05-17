Cumhurbaşkanı'ndan 7 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 üniversiteye yeni rektör atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı'ndan 7 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

DİĞER ATAMALAR

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı. Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun ataması yapıldı. Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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