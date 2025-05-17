Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Miray Daner, Hudutsuz Sevda'ya Veda Etti
Ekranların iddialı dizisi “Hudutsuz Sevda”nın sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. 'Zeynep' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Miray Daner, dizinin kadrosundan ayrıldı. Ünlü oyuncu iki sezondur başrolünde yer aldığı diziye işte bu paylaşımla veda etti...
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve iki sezondur izleyicinin beğeniyle takip ettiği Hudutsuz Sevda dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Dizinin başrol oyuncusu Miray Daner, canlandırdığı karakterin senaryo gereği hayatını kaybetmesiyle projeye veda etti.
Sosyal medya hesabından Hudutsuz Sevda dizisine veda eden Miray Daner, “Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Dizinin izleyicilerine de teşekkürlerini ileten ünlü oyuncu, "Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle" dedi.