Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Miray Daner, Hudutsuz Sevda'ya Veda Etti

Sosyal medya hesabından Hudutsuz Sevda dizisine veda eden Miray Daner, “Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.