Endonezya Cumhurbaşkanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Törenle Karşıladı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

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Endonezya Cumhurbaşkanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Törenle Karşıladı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Törenle Karşıladı - Resim : 1

Subianto'yu uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer eşlik etti. Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Öte yandan, Genelkurmay Kavşağı ve Kızılay'da Erdoğan ve Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu "Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı panolar yer aldı.

Kaynak: AA

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