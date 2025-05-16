Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı

4.500 SATIŞ NOKTASINA ULAŞTI

Halepli, Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını belirterek, İstanbul’daki mağaza sayısının 391 olduğunu açıkladı. Hızlı büyüme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Halepli, özellikle Türkiye’nin dört bir yanına yayılmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

YENİ İSİMLE GENÇLERE ULAŞMA HEDEFİ

Tarım Kredi’nin mevcut müşteri kitlesinin büyük kısmını orta ve üzeri yaş grubunun oluşturduğunu belirten Halepli, genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" ismiyle hizmet vereceğini duyurdu. Halepli, "Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz" dedi.