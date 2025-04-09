CHP'den Kayyım Atanan Şişli'de Miting: İmamoğlu ve Şahan'ın Mesajları Okundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini duyurmuştu. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilki bu akşam tutuklu belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyım atanan Şişli'de düzenlendi.

MİTİNG ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP tarafından Şişli Belediyesi önünde yapılacak olan miting öncesi belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar, “Emrah başkan yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

MAHİR POLAT'TAN MESAJ

Bugün tahliye edilen Mahir Polat vatandaşlara şu ifadelerle seslendi:

"Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Ben bu topraklara her zaman borçlu hissederdim kendimi ama asıl şimdi başlamış onu hissettim. Çok teşekkür ediyorum. İçerideki bütün canlarımın hepsi çıkınca ancak o zaman sevinebileceğim. Var olun, iyi ki varsınız."

İMAMOĞLU VE ŞAHAN’IN DA MESAJLARI OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu ve Şahan’ın mesajlarını paylaştı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle çarpan, güzel insanlar, benim sevgili hemşerilerim, merhaba. Sizler, bu güzel şehrin, bu eşsiz ülkenin sahiplerisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin adınıza kanun çıkarır, mahkemeler sizin adınıza karar verir. Muhtardır, belediye başkanıdır, cumhurbaşkanıdır; fark etmez. Yönetici olarak seçtikleriniz, size hizmet etsin diye, geçici süreyle yetki verdiğiniz görevlilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin özü, esası budur. Türkiye Cumhuriyeti; gücünü, meşruiyetini vatandaşın iradesinden alan bir devlettir. Bu topraklarda devlet ne kadar kutsalsa, vatandaşın iradesi de en az onun kadar kutsaldır. Vatandaşın sandığa attığı oyun kıymeti kalmazsa, bu devletin de kıymeti kalmaz. Onun için, milli iradeyi hiçe saymaya yönelik her türlü girişim, devletimizin varlığını ve itibarını hedef alan bir darbe girişimidir.”

'O BİR AVUÇ İNSANA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Şişli Belediye Başkanımız Sayın Resul Emrah Şahan, yıllarca beraber çalıştığım, çok iyi bir şehir plancısıdır. Onun birikimine, yeteneğine, insanlığına inancım tamdır. Sadece ve sadece halka hizmet etme tutkusuyla çalıştığına çok yakından şahidim. Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli ilçe belediye başkanlarımızı hapse atanlar; Esenyurt ve Şişli Belediyesi’ne kayyum atayanlar; Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yapmasın, cumhurbaşkanı adayı olmasın diye hukuku ayaklar altına alıp her türlü zorbalığı yapanlar, bir darbe girişimi içindeler. Milletimizin iradesine, devletimizin varlığına ve itibarına saldırıyorlar. Bir daha asla seçim kazanamayacaklarını bilen o bir avuç insan, demokrasiye son verip, kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz.”

'ÇOK YAKINDA KAZANACAĞIZ'

Bizler, bu ülkede hukuk ve demokrasinin hakim olmasını, milletin iradesine saygı gösterilmesini isteyen milyonlarız. Bizler, adalet istiyoruz, adalet. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz. Ekonomide, eğitimde, yargıda, sağlıkta, devletin sunduğu tüm imkanlarda adalet istiyoruz. Bu millet, adaletsizliğin acı faturalarını çok ödedi, ödemeye devam ediyor. Ama bu son olacak. Milletin demokrasiye sahip çıkmasıyla başlayan bu mücadele, ‘adaletin iktidarını kurana kadar durmayacak, dalga dalga büyüyeceğiz. Birleşe birleşe güçleneceğiz. Demokrasi ve adalet davamızı, haklılığımızı asla kaybetmeden, içimizdeki adalet duygusundan ödün vermeden kazanacağız. Akşamdan sabaha, bugünden yarına olmayacak. Ama çok yakında kazanacağız.

'EN ÇOK KORKAN KİŞİYE SESLENİYORUM'

Bu gerçeği en iyi bilen, bu gerçekten en çok korkan kişiye sesleniyorum: Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin. Üzerini örterek, gerçekleri gizleyemezsin. Milleti yok sayarak, ülkeyi yönetemezsin. Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap, seçimde karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Hem de bir değil, milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin… ‘Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ diyen milyonlara yenileceksin. Sevgili kardeşlerim; vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Sabırsa sabır… Gayretse gayret… Cesaretse cesaret… Bu haklı davamızı başarıya ulaştırmak için üzerime ne görev düşüyorsa, misli misli fazlasını yapacağım. Silivri’deki hücrem, bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Hep birlikte başaracağız. Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere… Ekrem İmamoğlu. Silivri 9 No’lu Cezaevi.”

ŞAHAN: 'HEPİMİZ BİRER MUSTAFA KEMAL’İZ'

Resul Emrah Şahan'ın mesajı ise şöyle:

“Sevgili Şişlililer, kıymetli İstanbullular: milli mücadelenin merkezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı yer olan Şişli’de, yeni bir kurtuluş ve özgürlük yürüyüşünün startı için bir araya gelen tüm yurttaşlarımız… Çok yakında, sizlerin kararlılığı ve Ekrem İmamoğlu ile burada tutsak edilen her bir yoldaşımızın dik duruşuyla yıkacağımız Silivri zindanından hepinize selam olsun. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin planlarını yaparak ilk kez Şişli’den yola çıktı. Bugün ise Sayın Genel Başkanımız, bu meydandaki on binlerce genç, kadın, çocuk ve yaş almış kıymetli büyüklerimizle birlikte — yani Mustafa Kemal’lerle — Samsun’da olacak. Hesap edemedikleri şey, bu ülkenin Cumhuriyetine sahip çıkacak milyonların varlığı ve hepimizin birer Mustafa Kemal olduğumuz gerçeğidir.”

'BİR AVUÇ ZAVALLI'

Bugün, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na; özgürlük ve erken seçim çağrısıyla başlattıkları, bu ülkenin aydınlık yarınları için milletle omuz omuza büyüttükleri bu büyük kurtuluş mücadelesi adına, bir yurttaş, 5 yaşında bir kız çocuğunun babası ve seçilmiş, tutsak bir belediye başkanı olarak yürekten minnettarım. Aklımızı tutsak edemeyecekleri bu Silivri’den, onların korkuyla inşa etmeye çalıştığı düzene karşı Genel Başkanımızın ve bu onurlu yürüyüşün kararlı bir neferi olmaya devam edeceğim. Şişli’den tam 17 gün önce, gizli tanıklar ve utanç verici, asılsız yalan iddialarla tutuklanan ve yerime kayyum atanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum: Benim tutsaklığım detaydır. Asıl mesele, rakibinden korkanların, Ekrem İmamoğlu’ndan, ona yakın herkesten ve bizlerin çalışma azminden korkan bir avuç zavallıdır.

'ŞİŞLİ’DEN BU KAYYUM GİDECEK'

Şişli halkının iradesini gasp edenlere karşı hakkı, hukuku, adaleti yeniden tesis edeceğiz. Şişli’de her 10 kişiden 7’sinin oyunu almış bir belediye başkanı olarak, bana oy versin ya da vermesin; tüm yurttaşlarımızın hakkını yiyen haramzadelere hesap soracağız. Bu ülkeyi hak ettiği zenginliğe, refaha, eşitliğe hep birlikte kavuşturacağız. Şişli’den bu kayyum gidecek. Kaybettiğimiz zamanı, çok güzel yarınlarda; Genel Başkanımız Özgür Özel’le, Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu’yla birlikte hızla telafi edeceğiz. İnanın, daha yeni başlıyoruz. İnanın, bu yolculuk tıpkı Şişli’den Samsun’a çıkan o bir çift mavi gözün kararlılığıyla yeniden başlıyor. Şişli’ye, İstanbul’a sahip çıkacağız. Bu ülkenin geleceğine, milletimizin umuduna sahip çıkacağız. Her şeyin çok güzel olacağı yarınlarda buluşmak üzere. Hepinize Silivri’den saygı ve sevgilerimle. Resul Emrah Şahan. Şişli’nin Seçilmiş Belediye Başkanı.”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde vatandaşlara şöyle seslendi:

"Biz buraya ses çıkarmaya, itiraz etmeye, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik. Ve biz sonuç almadan durmayacağız, o kayyım o darbecilerin cuntacıların Şişli'ye gönderdikleri kayyım, cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan geri gelmeden durmayacağız! Hiç birimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum, Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Ant olsun ki bu eylemlerden sonuç alacağız, hepinize güveniyorum, başaracağız. Birilerinin uykularını kaçırmaya devam ediyorsunuz. Ahlaki üstünlük bizdedir, moral üstünlüğü bizdedir. Görmüyor musunuz, çoğunluk bizdedir. Biz güçlüyüz, onlar korkuyorlar. Korkacaklar, biz kazanacağız.

Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum; bundan sonra demokrasiye dönene, Ekrem Başkan'a ve tüm belediye başkanlarımıza, tüm siyasi tutsaklara, belediye meclis üyelerimize, diğer partilerin genel başkanlarına özgürlük gelene, aday yanımıza sandık önümüze gelene kadar sana bu meydanları dar edeceğiz. Sandıkla gelen, milletin iradesine sırtını dönenlere bu meydanlar dar edilecek."

Kaynak: Haber Merkezi