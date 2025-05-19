Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı

Sabah’taki köşesinde bu sezonun Fenerbahçeliler için kabus gibi olduğunu söyleyen Çakar, “Bir tarafta Mourinho denen ne yaptığı belli olmayan bir teknik adam. Diğer yanda onun yanlışlarına 'Dur' diyemeyen bir başkan ve yönetim, Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler” ifadelerini kullandı.