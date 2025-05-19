Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Galatasaray, Süper Lig kupasını 25'inci kez müzesine götürürken, spor yorumcusu Ahmet Çakar, gelecek yılın şampiyonunu açıkladı. Çakar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kaynak: Sabah
Süper Lig’de Galatasaray 25’inci kez şampiyonluğunu ilan ederken, 5. yıldızı da taktı. Takımlar gelecek sezonun kadro planlamasının hazırlıklarına geçerken, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan gelecek sezonun şampiyonluğu için olay yaratan bir yorum geldi.
Sabah’taki köşesinde bu sezonun Fenerbahçeliler için kabus gibi olduğunu söyleyen Çakar, “Bir tarafta Mourinho denen ne yaptığı belli olmayan bir teknik adam. Diğer yanda onun yanlışlarına 'Dur' diyemeyen bir başkan ve yönetim, Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler” ifadelerini kullandı.
Çakar, Osimhen’in Galatasaray’da kalması durumunda sarı-kırmızılı ekibin 3 sene daha şampiyon olacağını öne sürerken, “Osimhen gitse bile Galatasaray'ın rakiplerindeki kaos birden kesilemeyeceği için önümüzdeki yılın favorisi yine Galatasaray olur” dedi.
Çakar, yazısının devamında şunları söyledi:
“Sonuçta; son iki hafta birçok takım için formalite. Şampiyon Galatasaray için de öyle. Ama önümüzdeki haftalar Fenerbahçe tarihinin görmediği bir kaos, bölünme hatta şiddet olayları bile yaşanabilir."