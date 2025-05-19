Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor
Kadınların sosyal güvenceye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle, ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenceye kavuşabilecek. Sigortalı olma şartı aranmaksızın devreye alınacak bu uygulama sayesinde kadınlar, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, sosyal güvence kapsamına giren kadınların, daha önce çalışma geçmişleri varsa ve SSK primleri daha fazlaysa, son 3,5 yılı SSK'lı geçirmeleri durumunda bu sistem üzerinden emekli olabileceklerini ifade ediyor. Hiç prim ödememiş olanlar ise Bağ-Kur sistemi kapsamında prim yatırarak emeklilik hakkı kazanabilecek. Prim gün sayıları ise kısmi emeklilik için 5400 günden 3600 güne kadar çekilebilecek.
DEVLETTEN ÜÇTE BİR PRİM DESTEĞİ
İsteğe bağlı sigorta ile prim ödeyen ev kadınlarının yükünü hafifletmek amacıyla devlet, yeni düzenleme kapsamında ödenecek primin üçte birini karşılayacak. Prim oranı asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanırken, bu destekle birlikte kadınlar daha düşük maliyetle sosyal güvenceye ulaşabilecek.
ANNELERE ÖZEL YIPRANMA HAKKI
Yeni sistemde en dikkat çeken başlıklardan biri ise annelere yönelik getirilen Fiili Hizmet Zammı benzeri yıpranma hakkı. Uzmanlara göre çocuk sayısına bağlı olarak her yıl 90 güne kadar prim desteği sağlanacak. Bu destek sayesinde dört yıl boyunca çalışan bir anne, beş yıl üzerinden prim kazanmış sayılacak.
YAŞ ŞARTI GERİ ÇEKİLİYOR
Prim desteğiyle birlikte emeklilik yaşı da geriye çekilecek. Örneğin, normal şartlarda 58 yaşında emekli olacak bir kadın, bu destekle birlikte 57 yaşında emeklilik hakkı elde edebilecek. Bu esneklik, kadınların daha genç yaşta ve daha az primle emekli olabilmesini sağlayacak.
3 ÇOCUK BORÇLANMASIYLA 2160 GÜN KAZANILABİLECEK
Kadınlar için çocuk sayısına bağlı olarak borçlanma imkanı da sağlanacak. 3 çocuk için toplam 2160 güne kadar doğum borçlanması yapılabilecek. Bu sayede daha erken emeklilik kapısı açılacak.
EVLAT EDİNEN ANNELER DE SİSTEME DAHİL
Yalnızca biyolojik anneler değil, evlat edinen anneler de bu sistemden yararlanabilecek. Ayrıca esnek zamanlı, uzaktan ya da yarı zamanlı çalışma gibi modellerin de kadınlar için uygulanması planlanıyor. İlgili yönetmelik çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
SİGORTA ÖNCESİ DOĞUMLAR İÇİN BORÇLANMA BEKLENTİSİ
Uzmanlar, şu anda yalnızca sigortalılık sonrası doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabildiğini ancak yeni düzenlemeyle sigorta öncesi doğan çocuklar için de borçlanma hakkı getirilmesinin beklendiğini vurguluyor. Bu gelişme, binlerce kadının daha erken emekli olmasının önünü açabilecek.
SİSTEM 6 ADIMDA HAYATA GEÇİRİLECEK
Kadınların sosyal güvenceden faydalanmasını, devlet destekli prim ödemeleriyle emeklilik hakkı elde etmesini, annelere özel yıpranma hakkı tanınmasını ve yaş şartlarında esneklik sağlanmasını içeren bu yeni sistem, altı aşamalı bir planla hayata geçirilecek. Uygulamanın, özellikle kadınların yaşam güvencesini artırmayı ve erken emeklilik sürecini hızlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.