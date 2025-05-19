Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor

ANNELERE ÖZEL YIPRANMA HAKKI

Yeni sistemde en dikkat çeken başlıklardan biri ise annelere yönelik getirilen Fiili Hizmet Zammı benzeri yıpranma hakkı. Uzmanlara göre çocuk sayısına bağlı olarak her yıl 90 güne kadar prim desteği sağlanacak. Bu destek sayesinde dört yıl boyunca çalışan bir anne, beş yıl üzerinden prim kazanmış sayılacak.