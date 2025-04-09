CHP’li Vekil Tutuklu Öğrenciler İçin Ses Yükseltti: Meclis'te Tam 6,5 Metrelik Protesto

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir protestoya imza attı. Akay, tutuklu bulunan öğrencilerin isimlerinden oluşan ve uzunluğu 6,5 metreyi bulan listeyi Meclis salonunda açarak adalet çağrısında bulundu.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla büyüyerek devam eden protestolarda 299 öğrenci gözaltına alındı. Tutuklanan öğrenciler için adalet çağrıları devam ederken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da Meclis'te ses yükseltti.

Akay, Meclis salonunda tutuklu öğrencilerin isimlerinin yer aldığı ve 6,5 metre uzunluğunda olan listeyi açarak, adalet talebini dile getirdi.

'BU GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'

Listede, Türkiye genelinde farklı gerekçelerle tutuklu bulunan 292 öğrencinin isminin yer aldığı belirtildi. Akay, yaptığı konuşmada bu öğrencilerin büyük bölümünün ifade özgürlüğü, gösteri hakkı gibi demokratik haklarını kullandıkları gerekçesiyle tutuklandığını belirterek, “Eğitim hakları ellerinden alınan bu gençler bizim geleceğimiz. Bu tablo, Türkiye’de adalet sisteminin geldiği noktayı da açıkça ortaya koyuyor,” dedi.

Cevdet Akay, “Bu liste sadece isimlerden oluşmuyor. Her bir satırda genç bir hayatın, umutların ve geleceğin tutuklandığını görüyoruz,” sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP’li vekiller, eylemin bir başlangıç olduğunu ve tutuklu öğrenciler serbest bırakılana dek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

LİSTEYİ BAKANLIK ÖNÜNE GÖTÜRECEKLER

Akay’ın bu protestosu yalnızca Meclis kürsüsüyle sınırlı kalmadı. CHP’li beş milletvekilinin, aynı listeyi Adalet Bakanlığı önüne götürerek burada da bir eylem gerçekleştirecekleri öğrenildi. Vekillerin, Adalet Bakanlığı önünde 292 ismi bir kez daha kamuoyuyla paylaşarak, öğrencilerin özgürlüğü için çağrıda bulunmaları bekleniyor.

Etiketler
Saraçhane
Son Güncelleme:
Bakan Güler Pakistan'ın Büyükelçisi ile Görüştü Bakan Güler Pakistan'ın Büyükelçisi ile Görüştü
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Görüşmesinin Saati Belli Oldu Türkiye Bu Görüşmeye Kilitlendi! Saati Belli Oldu
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Kocaeli, Konya'dan Sonra Şimdi de Ardahan'da Alarm, 90 Öğrenci Hastanelik Oldu Kocaeli, Konya'dan Sonra Şimdi de Ardahan'da Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak