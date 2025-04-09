CHP’li Vekil Tutuklu Öğrenciler İçin Ses Yükseltti: Meclis'te Tam 6,5 Metrelik Protesto

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla büyüyerek devam eden protestolarda 299 öğrenci gözaltına alındı. Tutuklanan öğrenciler için adalet çağrıları devam ederken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da Meclis'te ses yükseltti.

Akay, Meclis salonunda tutuklu öğrencilerin isimlerinin yer aldığı ve 6,5 metre uzunluğunda olan listeyi açarak, adalet talebini dile getirdi.

'BU GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'

Listede, Türkiye genelinde farklı gerekçelerle tutuklu bulunan 292 öğrencinin isminin yer aldığı belirtildi. Akay, yaptığı konuşmada bu öğrencilerin büyük bölümünün ifade özgürlüğü, gösteri hakkı gibi demokratik haklarını kullandıkları gerekçesiyle tutuklandığını belirterek, “Eğitim hakları ellerinden alınan bu gençler bizim geleceğimiz. Bu tablo, Türkiye’de adalet sisteminin geldiği noktayı da açıkça ortaya koyuyor,” dedi.

Cevdet Akay, “Bu liste sadece isimlerden oluşmuyor. Her bir satırda genç bir hayatın, umutların ve geleceğin tutuklandığını görüyoruz,” sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP’li vekiller, eylemin bir başlangıç olduğunu ve tutuklu öğrenciler serbest bırakılana dek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

LİSTEYİ BAKANLIK ÖNÜNE GÖTÜRECEKLER

Akay’ın bu protestosu yalnızca Meclis kürsüsüyle sınırlı kalmadı. CHP’li beş milletvekilinin, aynı listeyi Adalet Bakanlığı önüne götürerek burada da bir eylem gerçekleştirecekleri öğrenildi. Vekillerin, Adalet Bakanlığı önünde 292 ismi bir kez daha kamuoyuyla paylaşarak, öğrencilerin özgürlüğü için çağrıda bulunmaları bekleniyor.