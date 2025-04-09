Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Görüşmesinin Saati Belli Oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki tarihi çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla hız kazanmıştı. Öcalan "silah bırakma" ve "örgütün feshi" çağrısı yaparken, PKK da ateşkes ilan etmişti.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, başta AKP ve MHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ise büyük merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti'ni yarın kabul edeceğini açıkladı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi