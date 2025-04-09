Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Görüşmesinin Saati Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreçte gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 13.30'da Beştepe'de DEM Heyeti'ni kabul edecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Görüşmesinin Saati Belli Oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki tarihi çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla hız kazanmıştı. Öcalan "silah bırakma" ve "örgütün feshi" çağrısı yaparken, PKK da ateşkes ilan etmişti.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, başta AKP ve MHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ise büyük merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti'ni yarın kabul edeceğini açıkladı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.

İmralı Görüşmesinin Perde Arkası! Terör Örgütü Lideri Öcalan Ne Mesaj Verdi?İmralı Görüşmesinin Perde Arkası! Terör Örgütü Lideri Öcalan Ne Mesaj Verdi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kocaeli, Konya'dan Sonra Şimdi de Ardahan'da Alarm, 90 Öğrenci Hastanelik Oldu Kocaeli, Konya'dan Sonra Şimdi de Ardahan'da Alarm
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu