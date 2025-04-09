Kocaeli, Konya'dan Sonra Şimdi de Ardahan'da Alarm, 90 Öğrenci Hastanelik Oldu

Ardahan’ın Çıldır ve Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören 90 öğrenci, okulda yedikleri öğle yemeği sonrasında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin zehirlendi şüphesi üzerinde durularak tedaviye başlandı.

'ZEHİRLENME ŞÜPHESİ'

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirterek olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90’ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor.

Kaynak: AA