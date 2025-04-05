Dönerde Hijyen Alarmı! Konya, Kocaeli Derken Bir Skandal Da Şanlurfa’dan

Kocaeli'nin Körfez ve Konya’nın Sarayönü ilçesinde art arda yaşanan döner skandalları sonrası Şanlıurfa’dan tepki çeken görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir işletmenin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti taktığı görüldü. Kısa sürede gündem olan gförüntüler, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, işletmenin derhal kapatılması gerektiğini savunurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KOCAELİ’DE 648 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bayramın 2. ve 3. gününde tavuk döner yiyen yüzlerce kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, Derince'de tedavi gören iki vatandaşın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olay sonrası harekete geçen Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin merkezindeki işletmeyi mühürleyerek kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeden alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda incelendi. Sonuçlar, dönerde mikrobiyolojik açıdan ciddi uygunsuzluklar bulunduğunu ortaya koydu. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı çıkan numuneler sonrasında işletmeciler E.T. ve K.Y. tutuklandı.

KONYA’DA YÜZLERCE KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kocaeli'deki olayın yankısı sürerken, Konya'nın Sarayönü ilçesinde de benzer bir sağlık krizi yaşandı. Yaklaşık 400 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. İlçedeki hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilirken, eczanelerde ishal ve mide ilaçlarının tükenmesi dikkat çekti.

Vakaların ardından "içme suyuna kanalizasyon karıştı" iddiaları gündeme geldi. Sarayönü Kaymakamlığı ve KOSKİ’den yapılan açıklamalarda, alınan numunelerde içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi