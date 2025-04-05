İstanbul'da Hava Ulaşımına 'Sis' Engeli! Bileti Olanlar Kontrol Etsin, Seferler İptal

İstanbul güne sisli hava ile başladı. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen'e inecek uçuşlarda değişikliğe gidildi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, yaşanan iptalleri şu sözlerle duyurdu:

"İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin. ajet.com

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi