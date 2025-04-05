İstanbul'da Hava Ulaşımına 'Sis' Engeli! Bileti Olanlar Kontrol Etsin, Seferler İptal
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirme olduğunu açıkladı.
İstanbul güne sisli hava ile başladı. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen'e inecek uçuşlarda değişikliğe gidildi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, yaşanan iptalleri şu sözlerle duyurdu:
"İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin. ajet.com
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil