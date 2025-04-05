64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke

Gezi yazarı Allie Hubers bugüne kadar 64 ülke arasından bir daha ziyaret etmek istemediği 4 ülkeyi yazdı. Hubbers, bu ülkelere neden tekrar gitmek istemediğini de açıkladı.

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64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke

Bugüne dek 64 ülke gezen ünlü gezi yazarı Allie Hubers, deneyimlerini köşesinde okurlarıyla paylaşıyor. Hubers, çok beğendiği ve görülmesini tavsiye ettiği yerler gibi seyahat etmekten hiç memnun kalmadığı yerleri de anlatıyor. Gezi yazarı, son olarak, ziyaret ettiği ancak "övgüye değer" bulmadığı yerleri sıraladı.

64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke - Resim : 1

İSPANYA

Hubers, çok fazla turist alması nedeniyle halkın sokağa çıktığı İspanya'daki protestolar sebebiyle ülkenin kendisi için yakın zamanda bir seyahat lokasyonu olmayacağını ifade etti.

64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke - Resim : 2

FAS

Ünlü gezi yazarı, Fas'ta ise satıcıların bunaltıcı tavırları ve halkın bir kesiminin misafirperver olmaması nedeniyle olumsuz bir deneyim yaşadığını, bir kez de iki kişinin cüzdanını çalmaya çalıştığını belirterek ülke ile ilgili kötü anılarının olduğunu söyledi.

64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke - Resim : 3

JAPONYA

Japonya'daki yemek sorununu işaret eden Allie Hubers, konaklamanın pahalılığı konusundan da şikayetçi olarak ülkeye yeniden ziyaret konusuna sıcak bakmıyor.

64 Ülke Gezdi, Karnelerini Açıkladı: İşte Asla Ziyaret Edilmeyecek 4 Ülke - Resim : 4

TAYLAND

Tayland'da kaldığı otele de bir gece için 150 dolar verdiğini ve odanın ço küçük ve konforsuz olduğunu anlatan gezi yazarı, Tayland'ın Phuket kentinde çok daha iyi bir odada kalabileceklerini belirterek, bütçeleri dahilinde uygun restoranlar bulmanın güç olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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