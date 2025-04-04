Papua Yeni Gine'de Korkunç Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Papua Yeni Gine'de Türkiye saati ile 23.05 sıralarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Papua Yeni Gine'de Korkunç Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Papua Yeni Gine şiddetli bir depremle sarsıldı. Türkiye saati ile 23.05 sıralarında 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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