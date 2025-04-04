Suriye Hükümeti ile Anlaşma Sağlanmıştı... Terör Örgütü PKK/YPG Halep'ten Çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereğince Halep'ten çekilmeye başladı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Suriye Hükümeti ile Anlaşma Sağlanmıştı... Terör Örgütü PKK/YPG Halep'ten Çekiliyor

Suriye'de 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle 1 Nisan'da imzalanan anlaşma gereği Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep kent merkezinden çekilmeye başladı.

Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda üzerine ağır silah yerleştirilmiş askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Suriye Hükümeti ile Anlaşma Sağlanmıştı... Terör Örgütü PKK/YPG Halep'ten Çekiliyor - Resim : 1

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı. Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Suriye Hükümeti ile Anlaşma Sağlanmıştı... Terör Örgütü PKK/YPG Halep'ten Çekiliyor - Resim : 2

EN AZ 65 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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