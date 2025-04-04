Kolombiya'dan Kritik Karar! 'İsrail Yerine İsveç'

Kolombiya hükümeti, Gazze'ye saldırıları sebebiyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini koparması sonrası bakımı zorlaşan eski İsrail uçaklarının yerine İsveçli Saab şirketinden savaş uçağı satın alacağını açıkladı.

Kolombiya'dan Kritik Karar! 'İsrail Yerine İsveç'

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Gazze'ye saldırılarını gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında bakımı zorlaşan İsrail yapımı savaş uçaklarının yerine İsveç havacılık ve savunma sanayi şirketi Saab'tan 24 savaş uçağı satın almayı kararlaştırdı.

Kolombiya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Carlos Fernando Silva, Saab ile yapılan sözleşmenin detayları üzerinde çalıştıklarını, bu nedenle satın alınacak uçak sayısının 24'ten az olabileceğini ifade etti. Silva, Kfir uçaklarının şimdilik çalışmaya devam edeceğini, İsveç yapımı savaş uçakları geldikçe eski uçakların değiştirileceğini bildirdi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İsveçli şirketle müzakerelerin sürdüğünü doğruladı.

Kaynak: İHA

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