Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz!

Dolandırıcıların uyguladıkları yöntemler her geçen gün değişmeye devam ediyor. Özellikle telefonlara gelen gizli numaralarla vatandaşları soymaya çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu. Gece yarısı "0850 901 08 96" numaradan aranıyorsanız sakın açmayın. Sabahına 500 bin liralık borçla uyanabilirsiniz. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi.

Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz!
Türkiye'de son dönemde vatandaşlar "0850 901 08 96" numaradan aranarak rahatsız edilmeye başladı. Bu numaranın ne amaçla kullanıldığı ise ortaya çıktı. "Alo, sesim geliyor mu?" sorusunu yönelten dolandırıcıların bu yöntemi birkaç yıl önce tekrardan kullandığı ortaya çıktı. Sakın bu tuzağa düşmeyin!

'EVET' DEDİ HAYATI KARARDI! SAKIN BU NUMARADAN ARAMAYI AÇMAYIN

2025 Şubat ayında Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli diş hekimi Halis Eren, daha önce bu telefon numarasından arama aldığını ve açarak 'Evet' demesi sonrası adına açılan hesap üzerinden 550 bin lira kredi çekildiğini ifade etti. Eren, dolandırıcıların ağızdan çıkan “evet” kelimelerini montajlayarak sahte onay belgeleri oluşturduğunu, bu nedenle bilinmeyen numaralara kesinlikle onay niteliğinde cevap verilmemesi gerektiğini söylemişti.

'ALO' DEYİP KAPATIYORLAR, BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Halis Eren'in bu sözlerinden aylar sonra aynı dolandırıcılık yöntemi tekrar gündeme geldi. Bu defa "0850 901 08 96" numarasından aranan vatandaşlara "Alo, sesim geliyor mu?" sorusu yöneltiliyor. Refleksle "Evet" diyen vatandaşların telefonu hemen kapanıyor.

UZMANLAR ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: 'EVET YA DA HAYIR DEMEYİN

Dolandırıcılar 'Evet' ya da aldıkları 'Hayır' cevapları ile sesleri kaydettiği ve daha sonra montajla sahte onay belgeleri oluşturduğu ifade edildi. Bu kaydedilen sesler ise kredi çekme işlemlerinde kullanılıyor.

Aramalar günün her saatinde, hatta gece yarısı bile yapılıyor. Numarayı engelleyen vatandaşlar, farklı 0850'li hatlardan tekrar aranmaya devam ediyor. BTK ve savcılıklara şikâyetler yağarken, uzmanlar net, bu tür sorulara asla "Evet" ya da "Hayır" demeyin!

